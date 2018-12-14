كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - الأخطبوط الراقص.. أغرب طبق ياباني يمكن تناوله -فيديو

تقدم المطاعم اليابانية أغرب الوجبات وعلى رأسها طبقا يعرف بـالأخطبوط الراقص في صحن الأرز.

لا تعتقد أن الأخطبوط الذي يظهر يتلوى داخل الطبق لا زال حيا لأنه ليس كذلك، لكن ما إن تسكب عليه الصلصة المعدة خصيصا للطبق حتى يبدأ يتلوى وكأنه حيا.

يعتقد البعض أن الأخطبوط يتألم، بالرغم من أنه تم نزع رأسه بالكامل والحقيقة أن عضلات أذرعه هي التي ما زالت تعمل، بسبب الملح الموجود في صلصة الصويا الذي يؤدى إلى تشنجها.