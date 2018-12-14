كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - تقرير المركزي للمحاسبات يشعل عمومية البناء والإسكان بدمياط

دمياط - محمد حمدي

شهدت الجمعية العمومية للجمعية التعاونية للانشاء والتعمير بدمياط برئاسة المهندس السيد دياب رئيس مجلس ادارة الجمعية والمهندس وليد التمامى والمهندس عادل الجمل والمهندس يوسف الغزناوى والمهندس محمد الفار اعضاء مجلس الادارة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير إدارة الجمعيات التعاونية بمديرية التضامن الاجتماعى بدمياط

مشادات ساخنه ، وسط اتهامات لرئيس مجلس الإدارة بالإنفراد بالقرارات ، خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن اعمال الجمعية ، وعرض وكيل وزارة الجهاز المركزى للمحاسبات ملاحظات الجهاز عن اعمال الجمعية

عدم تسجيل مقر الجمعية والوحدات الادارية بوحدة الادارة الهندسية بالشهر العقارى والبالغ تكلفتة الدفترية مليون جنيها .

كما تضمنت الملاحظات أرصدة حسابات سلف المقاولين وحسابات المدينين والسلف المستحقة بعدها منذ 4 سنوات باجمالى 2.9 مليون جنيه .

كما تضمن رصيد حساب سلف المقاولين حتى 3112 2017 1.98 مليون جنيه نحو 3 من اعضاء الجمعية وقد تبين تجاوز السلف المصروفة للمذكورين نسبة السلف المعتمدة من الجمعية والمحددة ب30% واستمرار الجمعية فى تقديم سلف لهم على الرغم من عدم قدرتهم على السداد وكذلك عدم انهاء الاعمال الموكلة لهم .

كما ظهر رصيد حسابات دائنة تحت التسوية بمبلغ 6.6 مليون جنيه وهى تمثل قيمة ضرائب القيمة المضافة المستردة من مستحقات الاعضاء.

وطالب رئيس الجهاز المركزى بإعادة النظر فى اجراءات منح السلف للاعضاء مع ضرورة تحصيل السلف اول باول من الاعضاء ودراسة الحالة الفنية والمالية لهم قبل تقديم اى سلف لهم حفاظا على اموال الجمعية.

ورفض رئيس الجهاز قيام مطالب أعضاء الجمعية باسترداد مليون و200 ألف جنيه، وهى قيمة الفروق المتمثلة فى حساب العمولات التى سددتها الجمعية بدلا من تجميد أرصدتها.

كما رفض رئيس الجهاز إسقاط الدين الواقع على احد اعضاء الجمعية والذى يتجاوز عن ٦٠٠ الف جنيه على الرغم من موافقة الجمعية العمومية وبخاصة وان الجمعية حصلت على حكم قضائي ضد العضو المدين للجمعية.

ووافقت الجمعية العمومية على المقترحات المقدمة من كلا من المهندس وليد التمامى والمهندسن محمد الفار والمتعلقة بضرورة موافقة 3 اعضاء من مجلس الادارة واعتماد رئيس الجمعية للجنة السلف كما وافقت الجمعية العمومية على مقترح التجاوز عن النسب المقررة للسلفة بموافقة مجلس الادارة بالكامل لتفادى السلبيات التى وقعت كما تمت الموافقة على رفع نسبة السلفة بما يخدم صغار اعضاء الجمعية.

كما وافقت الجمعية على تشكيل لجنه لمنح التفويضات من 3 اعضاء مجلس ادارة واعتماد رئيس الجمعية