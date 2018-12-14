كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - قوافل الداخلية توزع بطاطين على البسطاء بالمحافظات

وجه قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، عدة قوافل لعدد من القرى بمحافظات "المنيا - بنى سويف – أسيوط – سوهاج – القليوبية – الدقهلية – دمياط – السويس" تم خلالها توزيع عدد من المساعدات العينية، عبارة عن "بطاطين" بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى توجيه القوافل الإنسانية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك استمراراً لمبادرة " كلنا واحد" وتفعيلاً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية، من خلال تبنى وتدعيم المساهمات والأنشطة الخيرية إيماناً بالمسئولية الإنسانية والمجتمعية للوزارة، من خلال التركيز على الفئات الأكثر احتياجا بهدف بناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين .