كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - بينيتيز مدرب الشهر في البريميرليج

بينيتيز

حصد الإسباني رافا بينيتيز، مدرب نيوكاسل يونايتد، جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي، عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وجاء تتويج بينيتيز بهذه الجائزة، بعدما قاد فريقه لـ3 انتصارات متتالية في البريميرليج، على حساب واتفورد وبورنموث وبيرنلي.

وقال موقع الدوري الإنجليزي الممتاز، إن هذه هي المرة السابعة التي يحصد فيها بينيتيز جائزة أفضل مدرب في الشهر، ولا يتفوق عليه إلا 5 مدربين.

وفاز مارتن أونيل وهاري ريدناب بالجائزة 8 مرات، وحصدها دافيد مويس حصدها 10 مرات، أما آرسين فينجر 15 مرة، والأكثر تتويجا بها هو السير أليكس فيرجسون، بـ27 مرة.