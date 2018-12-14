كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - السترات الصفراء تتظاهر فى بريطانيا لتنفيذ البريكسيت .. فيديو

أغلق أعضاء حركة السترات الصفراء ببريطانيا كوبري وستمنستر بالعاصمة لندن، للمطالبة بالإسراع في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي المعروفة بـ"البريكست".

وردد المتظاهرون وفقا لموقع "ذا صن" البريطاني، شعارات "بريكست الآن"، وذلك في وقت تراجعت فيه جهود رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، لإصلاح صفقة البريكست، بعد أن قررت تأجيل التصويت عليها إلى يناير المقبل.

ونشر عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات، تظهر عشرات المتظاهرين وهم يرتدون سترات صفراء، ويقفون على الكوبري، منعا لمرور السيارات.

وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة إنهم على علم بالاحتجاجات، مضيفا أنه ليس هناك أية اعتقالات للمتظاهرين.

ومنذ أيام، أعلنت ماي، تأجيل التصويت في مجلس العموم البريطاني على اتفاق "بريكست" الذي كان مقررًا له الثلاثاء الماضي، وأقرت رئيسة الوزراء بأن غالبية مجلس العموم كانت ستصوت ضد اتفاق البريكست لو تم عرضه للتصويت في موعده.

فيما ناشدت الحكومة الفرنسية حركة السترات الصفراء بعدم التظاهر، غدا السبت، وسط دعوات المحتجين للحشد، والتظاهر ضد السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة.

وخاطب الناطق باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو المحتجين قائلا: "بعدما تمكن أصحاب السترات الصفراء من التعبير عن غضبهم الذي سمعته الحكومة، ما نطلبه منكم بمسئولية هو التعقل يوم السبت، وعدم الذهاب للتظاهر"، مشددا على أنه: "ليس من الحكمة التظاهر"، نظرا للتعبئة الكبيرة لقوات الشرطة في الأسابيع الأخيرة.

ودعت شخصيات حكومية "السترات الصفراء"، إلى وقف نشاطها، وقال رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران، في تصريح إذاعي له: "الحركة يجب أن تتوقف للانتقال إلى بناء نموذج فرنسي جديد".