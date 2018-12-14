كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 05:08 مساءً - منتخب مصر للكرة الشاطئية يفوز بالمركز الثالث ببطولة أمم إفريقيا

منتخب مصر للكرة الشاطئية نجح منتخب مصر للكرة الشاطئية في الحصول على المركز الثالث فى بطولة أمم إفريقيا التي استضافتها مدينة شرم الشيخ. جاء ذلك بعد فوز منتخب مصر على نظيره المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. سجل أهداف منتخب مصر، محمد عبد النبي هدف ومصطفى صاصا بواقع هدفين، وأحرز للمنتخب المغربي سامي غزل ونسيم الحداوي. وحضر المباراة المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وخالد لطيف ومحمد أبو الوفا والدكتورة دينا الرفاعي أعضاء مجلس الإدارة.

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