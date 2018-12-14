"القواد والفتيات الـ5".. سقوط شبكة دعارة في شارع الهرم: "الليلة بـ1500 جنيه"

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، من ضبط صاحب محل كوافير بشارع الهرم، يعمل في تسهيل أعمال الدعارة، و5 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب.

وجاء في التحريات والتحقيقات، التي جرت تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد طارق حمزة مدير الإدارة العامة لمباحث آداب الجيزة، أن معلومات وردت للقوات بقيام صاحب محل كوافير بشارع الهرم، بستهيل أعمال الدعارة وعرضه على عدد من الفتيات ممارسة الدعارة مقابل 1500 جنيه في الليلة.

وعلى الفور، جرى نصب عدة أكمنة ثابتة ومتحركة تحت قيادة العميد طارق حمزة، مدير الإدارة والعقيد محمد سعيد وكيل الإدارة، وتمكنت القوات من ضبط المتهم والفتيات الـ5، وبمناقشهن اعترفن بممارسة الدعارة مقابل حصولهن على 1500 جنية في الليلة.

جرى التحفظ على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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