ميريام فارس بـ"المنكوش وعُرْف الديك".. والمُعلّقون: "بهدلتي نفسك والله"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت المطربة اللبنانية والفنانة الاستعراضية ميريام فارس جمهورها ومتابعيها في اليومين الماضيين، بـ"لوك" مثير للجدل خاصةً في شعرها، وذلك بعد مدة غياب طيلة عام 2018، أوضحت أنها كانت خلالها مُتعبة وتشعر بالخوف بسبب المرض.

وظهرت ميريام بشكلين مختلفين، إحداهما تعمّدت فيه الظهور بشعر "منكوش" وبدت بشكل غريب، والآخر كان أكثر غرابة، حيث اعتمدت التسريحة المعروفة بـ"عُرف الديك"، وهو ما لم ينل إعجاب جمهورها.

وفضّلت فارس ارتداء ملابس مكشوفة خلال إطلالاتها الأخيرة أحدها بيّنت فيها بطنها، والأخرى كانت عبارة عن جزء من الملابس الداخلية التي اتخذت عدة ألوان، وهو أمر تعوّدت عليه "فارس" سواءً في كليبات أغانيها أو صورها التي تنشرها عبر حساباتها الخاصة.

وجاء لوك ميريام الذي اعتمدت فيه تسريحة "عُرف الديك"، ضمن ترويجها لأغنيتها الجديدة "قومي"، وأظهرت فيها مجوهراتها الضخمة.

ويبدو أن ميريام تتعمّد الظهور بإطلالات غريبة، لتعويض فترة غيابها عن جمهورها، وذلك من خلال إثارة الجدل وسرعة تجاوب المتابعين معها.

يُشار إلى أن أغنية "قومي" من كلمات وألحان يوسف العماني وتوزيع حسام الدين موسى، وتم تصويرها تحت إدارة المخرج شريف ترحيني.

وسَخِر الجمهور من ميريام، وعبّروا عن تخوفهم من مظهرها، إذ قال أحدهم: "لا والله مرعبة والأغنية ما هي حمل هذه.. كله من الشخابيط"، و"يا بنتي الكلام دا مينفعش.. ده إنتي لو ضليتي مختفية أفضل"، و"بهدلتي نفسك والله".

وكانت ميريام فارس أكّدت من قبل أنها تعاني بسبب المرض الذي لم تذكره، مشيرةً إلى أنها ليست مصابة بالسرطان، بل إنها تمر بحالة صحية حرجة فقط، قائلةً: "أنا ما معي سرطان، كفى متاجرة بصحة الناس، بشكركن كلكن وبتمنى الشفاء لكل مريض".