كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 03:51 مساءً - محمد لطفي يبدآ تصوير أولي مشاهد " حمله فرعون " بلبنان

بدأ الفنان محمد لطفى تصوير أولى مشاهده فى الفيلم الجديد "حملة فرعون " بلبنان. ونشر لطفى على صفحته على الفيس بوك أول صورة له أثناء التصوير مع الفنان عمرو سعد والمنتج محمد السبكى. ومن المنتظر أن يعود فريق العمل من لبنان إلى القاهرة لإستكمال التصوير فيما لم يتم تحديد موعد طرحه فى دور العرض. الفيلم من إخراج رؤوف عبد العزيز وهو مقتبس من فيلم The Magnificent Seven المقتبس بدوره من الفيلم الياباني ً(السموراي السبعة) الذي أنتج عام 1954.

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