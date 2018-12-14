شاهدوا بوراك أوزجيفيت قبل الشهرة لن تصدقوا كيف كان شكله

في عصر الحريات الذي تعيشه مصر، تتوفر مساحة كبيرة لصاحب كل رأي بإبداء رأيه، وذلك دون التجريح أو الإهانة أو الطائفية أو العنصرية بحق الأخرين.
لذا تعهد البشاير بكتابها:
* الإلتزام بالمصداقية في كل ما ينشر
* عدم التعرض للأخرين بالإهانة أو التجريح
* عدم نشر موضوعات فيها تمييز أو تحقير من الآخرين * عدم نشر موضوعات أو مقالات فيها تعدي على الحريات الدينية * عدم إتهام أي شخص بأي تهمة كانت دون أن تكون مرفقة بأدلة قانونية تثبت الإدانة
* تقع مسئولية مقالات الرأي كاملة على كاتبها.. ونؤكد أنه لن يقبل بها ما يمس الأخرين دون سند قانوني
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.