كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 03:51 مساءً - نبيل الحلفاوي ينعي الراحل" حسن كامي": الذوق والرقي رحل عنا

نعى نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي على تويتر، الفنان حسن كامي الذي توفي صباح اليوم. وكتب الحلفاوي: "الذوق والتفاؤل والرقي والسيرة العطرة.. هكذا كان من رحل عنا اليوم. رحم الله الفنان المحترم حسن كامي.. لحق بولده ورفيقة عمره.. غفر الله لهم وأسكنهم فسيح جناته". حسن كامي ممثل ومطرب أوبرالى، ولد في 2 نوفمبر 1936 ، ودرس بمدارس الجيزويت. حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة. وحصل على دراسات اوبرا وموسيقى عالية بمعهد الكونسرفتوار، وأكاديمية الفنون، وشارك في العديد من الأعمال الفنية على مدار تاريخه، من أبرزها "أنا وأنت وبابا في المشمش" و"بوابة الحلواني" و"رأفت الهجان" و"الخواجة عبدالقادر" و"العراف" وغيرها.

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