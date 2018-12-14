كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 03:51 مساءً - المرور يغلق كوبرى أكتوبر تجاه مدينة نصر لمدة شهر بسبب إصلاحات

تغلق اﻹدارة العامة لمرور القاهرة ، إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر لمدة شهر، بسبب إصلاح وتجديد فواصل، بالمنطقة الواقعة من غمره فى اتجاه مدينة نصر والعكس، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط اﻷعمال. وستكون أعمال الإصلاح عبارة عن، تجديد فواصل كوبرى أكتوبر، والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب، على 4 مراحل وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور بالمنطقة

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