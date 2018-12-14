كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 03:51 مساءً - مقتل عسكري وإصابة 3 في هجوم مسلح على دورية شرطة بلبنان
قتل عسكري في الجيش اللبناني وأصيب 3 آخرون، في وقت متأخر من ليل الخميس، جراء تعرض دوريتهم لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين في محيط حي الشراونة – بعلبك شرق البلاد.
وتوفي المجند في الجيش، رؤوف حسن يزبك، متأثراً بجروحه بعد إصابته بطلق ناري في الصدر، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
وكان قد صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 13/12/2018 حوالي الساعة 21.40 وأثناء مرور دورية تابعة للجيش في محيط حي الشراونة - بعلبك، تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين، حيث تزامن ذلك مع تعرض مركز تابع للجيش في حي الشراونة ومركز المطربة في بلدة القصر - الهرمل لإطلاق نار مماثل، فرد الجيش على مصادر النيران. تم تعزيز قوى الجيش في المنطقة لضبط الوضع، وتجري ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص".
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