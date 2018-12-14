كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 03:51 مساءً - مخطط الأحمال يقود مران مستبعدي الأهلي من مباراة جيما الإثيوبي

الأهلي

قاد حسين عبد الدايم مخطط أحمال الأهلي مران اللاعبين المستبعدين لفريقه من مواجهة جيما الإثيوبي، والمقام حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة.

ويستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره، جيما آبا جيفار الإثيوبي في السادسة من مساء اليوم الجمعة.

المباراة من المقرر إقامتها في إطار منافسات جولة الذهاب لدور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على أرضية ميدان استاد برج العرب.

شارك في المران كل من وليد أزارو وجونيور أجاي وعلي معلول وصالح جمعة وأحمد الشيخ وعمرو جمال وأحمد علاء ومحمود الجزار وأحمد ريان وأكرم توفيق وأحمد حمدي وعمرو بركات وباسم علي وصبري رحيل.

يذكر، أن الأهلي سيحل ضيفًا على جيما الإثيوبي في الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري على ملعب "جيما استاديوم" بإثيوبيا.