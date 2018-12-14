كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 03:51 مساءً - لاعب برشلونة يقرر الرحيل في الشتاء والإدارة توافق بشرط

برشلونة

اقترب أحد لاعبي فريق برشلونة من الرحيل في موسم الانتقالات الشتوي المقبل خاصة أنه مطلوب من قِبل ناديين إنجليزيين.

اللاعب هو "دينيس سواريز" الذي يعاني من قلة فرص اللعب المنتظم التي يحصل عليها من قِبل المدرب "إرنستو فالفيردي".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن "سواريز" قرر بالفعل مغادرة النادي الكتالوني في شهر يناير القادم بحثًا عن المزيد من المشاركة الأساسية مع نادِ آخر.

وأفادت أن اللاعب الإسباني أعرب عن رغبته في الرحيل لإدارة البلوجرانا.

وأشارت إلى أن إدارة بطل الدوري الإسباني أبدت استعدادها للموافقة على رحيل "سواريز" بشرط الحصول على عرض جيد.

وأوضحت أن "سواريز" يتواجد في الوقت الحالي على رادار كلًا من آرسنال وتشيلسي حيث تواصل الناديان مع ممثلي اللاعب صاحب الـ24 عامًا لبحث إمكانية نقله إلى البريميرليج.

الصحيفة زعمت أنه بالرغم من وجود اهتمام من قِبل أندية أخرى بضم "سواريز" إلا أن الأخير ركز نفسه على اهتمام الثنائي تشيلسي وآرسنال وقرر الانتقال إلى أحدهما.

العقد الحالي لـ"سواريز" سينتهي مع برشلونة بعد 18 شهرًا، ويأمل النادي الإسباني في الحصول على 10 – 15 مليون يورو جراء بيعه رغم عدم وجود أي عرض رسمي حتى الآن.