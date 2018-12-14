بالصور| ما حقيقة قتل حارس ميريام فارس في مصر وإصابتها بالسرطان؟

شائعات وتكنهات تلاحق الفنانة اللبنانية ميريام فارس، ما يضطرها لتفنيدها عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية.

كتبت ميريام، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بيانا أكدت فيه أن الفترة الماضية كانت مرحلة مهمة في حياتها، مشيرة إلى أنها كانت خائفة وتبكي وتنهار نفسيا، ولكنها تمكنت من الوقوف على قدميها من جديد، بسبب الإيجابية التي كانت محاطة بها، بفعل حب جماهيرها ودعمهم المستمر لها، عقب شائعات إصابتها بالسرطان.

ووجهت نصيحة لجماهيرها: "استمتعوا بحياتكم، فكل لحظة تعيشوها نعمة، وكونوا دائما على ثقة أنه على الرغم من مروركم بأسوأ لحظات في حياتكم، فإن ذلك بإرادة الله، ولصالحكم، وسيرشدكم من أجل تخطي هذه المحنة".

ونفت "فارس"، الأخبار التي تناولت صحتها في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت إصابتها بمرض السرطان.

وغردت "ميريام"عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة إنها مصابة بمرض دقيق لم تكشف عنه، نافية في الوقت ذاته إصابتها بالسرطان كما أشيع.

وأضافت المطربة اللبنانية أنها بحاجة إلى وقت للشفاء منه، شاكرة الجمهور والناس على دعواتهم بالشفاء العاجل لها.

وهذه ليست الشائعة الأولى التي لاحقت الفنانة الشابة، ففي ديسمبر 2014، حيث أكدت "فارس" كذب شائعة حملها، خلال لقائها مع الإعلاميين رجا ناصر الدين ورودولف هلال ببرنامجهما "المتهم"، عقب أشهر من زواجها من رجل الأعمال الأمريكي، ذي الأصول اللبنانية، داني متري.

وأٌثير الجدل حول مقتل أحد الحارسين الشخصيين لها على يد زميله، خلال إحيائها حفل غنائي بالقاهرة في 2010، فنفت هذه الشائعة، في لقائها بقناة "أم بي سي"، معربة عن اندهاشها مما تم تداوله بخصوص هذه الشائعة، والتي وصفتها بالسخيفة، مؤكدة أنها تفاجئت بانتشار "الواقعة المزيفة".

وكانت ميريام، ألغت عدداً من حفلاتها في شهر يوليو الماضي، بعد أن خضعت لعملية جراحية أواخر يونيو، وأكدت في بيانٍ نشرته عبر صفحاتها الرسمية، أن الأطباء طلبوا منها الراحة 6 أسابيع، وتكرر الأمر نفسه في نوفمبر 2017، بعد إجرائها عملية جراحية بساقها، ما تسبب في إلغاء نشاطاتها الفنية.

يشار إلى أن ميريام فارس، أطلقت أغنية وفيديو كليب باللهجة الخليجية «قومي»، بعد غياب عن الساحة الفنية دام نحو6 أشهر بسبب المرض.

جدير بالذكر أن الأغنية من كلمات وألحان ​يوسف العماني​، توزيع ​حسام الدين​، مكس وماسترينج ​جاسم محمد​، والكليب من إخراج شريف ترحيني.

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