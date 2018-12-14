داليا إبراهيم: إطلاق كتاب "ستارت أب عربي" دعما لاستراتيجية تمكين المرأة

قالت الدكتورة داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة دار نشر نهضة مصر، إن الدار أصدرت كتاب "ستارت أب عربية" Startup Arabia للكاتب أمير حجازي صاحب الخبرة الكبيرة في مجال ريادة الأعمال.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات قمة رجال الأعمال Rise Up التي أقيمت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بعد أن تصدر الكتاب قائمة "الأكثر مبيعاً" على موقع البيع الإلكتروني "أمازون"، حيث يضم مجموعة كبيرة من قصص لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الحديثة بمنطقة الشرق الأوسط و الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم، مثل Careem، وVezeeta، وAngham.

وأوضحت إبراهيم، في بيان عنها، أن الكتاب إضافة جديدة لمجموعة نهضة مصر لبناء قدرات الشباب المصري والعربي، حيث يقدم رسائل تشجيعية لذوي الأفكار الجديدة والمبتكرة في مجال ريادة الأعمال على تكثيف وتحسين جهودهم للتغلب على أية تحديات، مشيرة إلى أنه يعزز استراتيجية الدار لدعم وتمكين المرأة والشباب، مشيرة إلى أن الدار أنشأت EdVentures لدعم الشباب الطموح إيمانا بأن مصر هي بلد الشباب وأنهم هم الحلم نحو غد أفضل.

وأضافت: "لذا اهتممنا بدعم وتمكين كل مبتكر أو مبدع في مجال نشر الثقافة والعلم والمعرفة وخصوصا الجيل الجديد الذى ما يزال يخطو خطواته الأولى في هذا المجال".

وفى هذا السياق، قال أمير حجازي: "إن هذا الكتاب يعرض امثلة من قصص واقعية لشركات شبابية ناجحة، لم ييأسوا بالرغم من كل ما واجهوه من عوائق وصعوبات. وبالتالي فإن "ستارت أب عربية" يعد بمثابة علاج مرتقب للعديد من المشكلات التي تتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية مثل البطالة، والفقر، وسوء التعليم، والإرهاب"، موضحًا أنه تم إطلاق النسخة الإنجليزية من الكتاب خلال Rise Up وسيتم إطلاق النسخة العربية خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب 2019.

جدير بالذكر أن نهضة مصر تشارك بشكل كبير في ريادة الأعمال من خلال احدى شركات المجموعة EdVentures، وهي أول شركة رأس مال مخاطر تحتضن الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التعليم والثقافة، والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط لدعم الشباب ذوى الأفكار الجديدة والطموحة من أصحاب الشركات الناشئة.

وخلال العام الماضي قامت بدعم والاستثمار فى سبع شركات ناشئة مصرية متخصصة في التعليم والثقافة منها؛ OTTO، Greenish ،Entreprenelle ،Career 180 وBooks Bike.

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