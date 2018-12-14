القصة الكاملة لتعرض "محامية" للاغتصاب خلف فندق شهير في الهرم

"90" دقيقة.. هى الفترة الزمنية التي أشارت إليها محامية أثناء تحرير محضر في قسم شرطة الهرم، وقالت انها تعرضت للاغتصاب من قبل سائق توك و3 اخرين خلف فندق شهير بشارع الهرم، يوم الثلاثاء الماضي.

الفتاة الثلاثينية قالت في محضر الشرطة، إنها كانت عائدة من شقة إحدى صديقاتها متجهة إلى منزلها وأثناء استقلالها توك توك أعطاها السائق كمية من الفشار والعصير، وفوجئت بعد ذلك بتعرضها للاغتصاب".

الجريمة لم تنتهي.. بمجرد الانتهاء من سماع أقوال المحامية، وعقب الإدلاء بأوصاف المتهمين، انطلقت مأمورية من المباحث، والقت القبض عليهم، وبمناقشتهم اعترفوا في محضر الشرطة بالجريمة، تم تحرير المحضر وعرضه علي النيابة العامة وأجرت النيابة مواجهة بين المتهمين والمحامية، وتنازلت الأخيرة عن المحضر وقالت إنها لم تتعرض للاغتصاب وإنها تعرضت لسرقة هاتفها المحمول وشنطة اليد مؤكدة أن ادعاء الاغتصاب لكي تهتم أجهزة الأمن قائلة، "مغتصبونيش".

وقررت النيابة حجز المتهمين على ذمة التحريات ومن المقرر أن تحيل النيابة العامة القضية للمحاكمة الجنائية العاجلة خلال أيام.

وكانت السيدة الثلاثينية توجهت إلى قسم شرطة الهرم، وحررت محضرا بالواقعة، والذي جاء به أن سيدة في العقد الثالث من عمرها تعمل محامية كانت في زيارة لإحدى صديقاتها، وعقب انتهاء الزيارة توجهت إلى الموقف واستقلت توك توك للذهاب إلى شقتها بمنطقة الهرم، وعقب ذلك تعرضت لواقعة اغتصاب على يد 4 أشخاص لمدة ساعة ونصف الساعة.

وذكرت تحريات المباحث وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أنه عقب تحرير محضر بأقوال المحامية، ناقشها المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، وأدلت بأوصاف المتهمين، وعلى الفور جرى إخطار اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، بتفاصيل البلاغ، وجرى تشكيل فريق بحث وتحر لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهمين، المشتبه فيهم.

وانطلقت مأمورية تحت إشراف العميد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، إلى الموقف، وبدأت القوات في فحص عدد من المشتبه فيهم، ومناقشة عدد من سائقي التوك توك حتى توصلت القوات إلى المتهم الرئيس.

وجرى استئذان النيابة العامة، لضبطه، وانطلقت مأمورية وألقى القبض عليه، واعترف على 3 آخرين، وألقت القوات القبض عليهم، وأمر اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشر التحقيقات رئيس نيابة الهرم، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

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