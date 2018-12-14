محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-رشا المنيرى: لأنَّ كل منِّا يتطلع لتكوين علاقات طيبة وجيدة مع الآخرين، علينا معرفة شخصياتهم بما في ذلك ما يكرهونه حتى نتجنبها، حفاظًا على علاقاتنا وعدم إشعارهم بالضيق أو الخنق، لذلك حدَّد الدكتور رئيف رأفت عالم الفلك والطاقة في تصريحه لـ"الخليج 365" الأمور التي يكرهها مواليد الأبراج كالتالي : برج الحمل: يكره العتاب المستمر. برج الثور: الرد المتأخر والتجاهل. برج الجوزاء: يكره وصف الجميع له بالمتناقض والغامض. برج السرطان: يكره المجاملات والمفاخرة. برج الأسد: يكره تقليده أو من يتجاوز معه حتى بالدعابات الساخرة. برج العذراء: يكره التكبر والاستهزاء. برج الميزان: يكره المصالح والتهور. برج العقرب: يكره التحايل عليه. برج القوس: يكره الغموض والتغافل. برج الجدي: يكره الأشخاص المتطفلين عليه. برج الدلو: يكره المقارنات والاستفزازات. برج الحوات: يكره الأصوات العالية والتحايل عليه.

شكرا لقرائتكم خبر عن "علشان تحافظ على علاقاتك".. هذه هي الأمور التي يكرهها مواليد كل برج على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .