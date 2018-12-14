فساتين حمراءأشعلت الانستقرام وأبرزها فستان ياسمين صبري!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:35 مساءً - اللون الأحمر، كما هو معروف عنه، لون الجاذبية والأنوثة. ولهذا يكون في الكثير من الأحيان خيار النجمات الأول في مختلف المناسبات الرسمية. وبالرغم من صعوبة اعتماده على السجادة الحمراء، بسبب تضارب الألوان، غير أن الكثيرات من النجمات يخترنه بالرغم من ذلك ويتألقن به بطريقتهن الخاصة. وعام 2018 كان حافلاً بالإطلالات الجذابة واللافتة باللون الأحمر للنجمات، التي أشعلت الانستقرام ووسائل التواصل الاجتماعي، وإليك أبرزها.



ياسمين صبري في فستان من المخمل الأحمر:



شاهدنا ياسمين صبري في إحدى المناسبات مؤخراً في مدينة دبي، وقد اختارت فستان سهرة أحمر من تصميم "أنطوان القارح"Antoine Kareh مصنوع من قماش المخمل الفاخر بقصة راقية منسدلة ومحددة الخصر مع أكمام طويلة، وقد ناسبها وناسب قوامها بطريقة مميزة، واختارت معه حقيبة يد باللون الأسود ومجموهرات ماسية فاخرة.





مايا دياب في فستان أحمر من نيكولا جبران:



شاهدنا هذا العام مايا دياب في عدد من الإطلالات المميزة، التي حملت توقيع صديقها مصمم الأزياء "نيكولا جبران" Nicolas Jebran وأبرزها كانت هذه الإطلالة في فستان باللون الأحمر بقصة جريئة ومميزة ناسبت قوامها الممشوق، وقد اختارت معه حذاء بكعب عال براق، ومجوهرات ماسية عبارة عن عقد وأقراط.





بلقيس فتحي في فستان أحمر من مرمر حليم:



اختارت بلقيس فتحي، لإحدى الحفلات الخاصة هذا العام، فستانا باللون الأحمر من "مرمر حليم" Marmar Halim تصميمه أنثوي وراق، حيث أن أكمامه طويلة وله حزام قماش عريض على الخصر، وتنورته منسدلة، وقد زينته بعقد من الذهب والألماس بتصميم عصري.





صبا مبارك في فستان أحمر شبابي:



في مهرجان الجونة، شاهدنا صبا مبارك في إطلالة جذابة باللون الأحمر، اختارت فيها تصميما عصريا لفستان بدا وكأنه تنورة ماكسي مع توب قصير بقصة الكتف الواحدة، ونسقت معه حقيبة يد باللون الأبيض ومجوهرات ناعمة، وقد ناسبتها الإطلالة، والأحمر ناسب لون شعرها الداكن.





فساتين حمراء جذابة اختارتها النجمات في 2018 شاهدي الصور واختاري الإطلالة الأجمل بالنسبة إليك.

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