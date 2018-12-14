جاكيت جلد من وحي النجمات والفاشينيستات.. آخر موضة

دانا الطويرش بالجاكيت المشكوك بالدبابيس هذا الشكل من أنواع الجاكيت سيكون الصيحة الأكثر رواجًا، فبعد أن رأينا اطلالة الماتركس بالنظارات صغيرة الحجم، وأحذية الـ Biker Boots، كان لا بد من اختيار الجاكيت المشكوك بالدبابيس المعدنية ليُكمل المظهر ككل، للصبيّة التي تبحث عن اطلالة تضيف لها الحماس والمغامرة.

الجاكيت القصير باللون الأحمر العنبي مع التنورة من نهى الشربيني أما المدونة المصرية نهى الشربيني، فقد اختارت الجاكيت القصير بلون دافئ باطلالة حيادية متكاملة، بدرجة الاحمر العنبي، بتنورة وتوب وجاكيت باللون نفسه، بينما اختارت البوت الأبيض الرائج هذا العام ليكسر اللون المحاي

شهد البلان بجاكيت جريء بحزام الخصر لفتنا ما اختارته الإعلامية شهد البلان بالجاكيت البليزر بكمّ واحد، مع حزام الخصر، لاطلالة أكثر رشاقة وجرأة أيضًا، مناسبة أكثر للحفلات الرسمية بالنهار، مع الكعب العالي الأسود والبنطلون الجلد.