7 موديلات معاطف تنسقينها مع إطلالاتك الشتوية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:35 مساءً - لا تغيب خزانة شتوية عن هذه القطعة الأساسية.

المعطف، هو زيّ الشتاء الأول، يزيد من أناقة مظهرك ويمنحك الدفء الذي تحتاجين إليه في هذا الموسم البارد.

اختاريه من مجموعات خريف وشتاء 2018-2019 حيث رأيناه بألوان وقصات متنوّعة.



إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

ماكياج وشعر: Velvet Management

الملابس والإكسسوارات: Dice Kayek, Maison Lener, Miranda Konstantinidou, Tod’s, Akris, Maison Common, Yves Salomon, Andrew GN, Fay, IRIE Wash, Brand Unique, Rendaud Pellegrino, Joseph, Liviana Conti, D.Exterior.

معطف من Fay by Tod’s. السعر 1850$

بروش من Dice Kayek. السعر 255$

سروال من IRIE. السعر 590$

حقيبة من الجلد البيج. السعر 2175$

حذاء باللون البني. السعر 656$

كلاهما من Tod’s

معطف من Brand Unique. السعر 583$

حقيبة من Renaud Pellegrino. السعر 1270$

حذاء من Tod’s.. السعر 928$

سروال من Joseph. السعر 1638$

معطف من Joseph. السعر 1472$

سروال من Liviana Conti. السعر 311$

توب من D.Exterior. السعر 271$

حذاء من Tod’s. السعر 928$

تنورة من Andrew GN. السعر 680$

معطف فرو من Yves Salomon. السعر 2695$

حقيبة من Akris. السعر 1755$

حذاء شتوي باللون البني. السعر 1120$

نظارات شمسية. السعر 440$

كلاهما من Tod’s

سروال من Maison Common. السعر 495$

سترة من Akris. السعر 3495$

حقيبة من Tod’s. السعر 1764$

بروش من Dice Kayek. سعر البروش الواحد 255$

توب من Dice Kayek. السعر 765$

حذاء من Tod’s. السعر 928$

سروال باللون الأزرق. السعر 1060$

سترة باللون الأزرق. السعر 4470$

حقيبة باللون الفضي. السعر 1095$

جميعها من Akris

توب من Miranda Konstantinidou. السعر 503$

سترة من Maison Lener. السعر 855$

بروش من Dice Kayek. السعر 255$

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