صيحة أنيقة اعتمدتها مريم سعيد.. استعيني بالفكرة نفسها لتجديد المعاطف القديمة

جددي معطفكِ القديم بأسلوب مريم سعيد

الصيحة التي اعتمدتها مريم سعيد تلهم بطريقة بسيطة يمكن أن تجدد السترات أو المعاطف القديمة، لاسيّما وأنّ شراء معطف جديد أمر مكلف.

يمكن فقط شراء قطع من الفرو تتماشى مع لون السترة أو المعطف، وإضافتها على أطراف الأكمام لتجديد تصميم القطعة بالكامل، بخاصة وأنّ هذه الطريقة تضيف لمسة ترف وأناقة للمعطف.