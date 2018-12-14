المكياج زهري ناعم ..اطلالة جذّابة للسهرات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:35 مساءً - تتعدّد المناسبات في هذا الوقت من السنة فهناك الحفلات والسهرات و ليالي زفاف و ليلة رأس السنة وغيرهم. لذلك يجب عليك التغيير في مظهرك عند الذهاب لكل مناسبة حتى لا تعيدي نفسك مراراً وتكراراَ.

. بالتأكيد سيكون اللون الوردي الفوشي هو الفائز، فهذا اللون يجمع بين بساطة الألوان ورقتها، وبين الفخامة والجاذبية، فإذا كنت سيدة أو حتى مراهقة صغيرة فإن الـمكياج الوردي الفوشي سيكون ملائماً عليك ، إليك الخطوات في ما يلي:



1.ابدئي بـ ترطيب بشرتك وانتظري قليلاً، ثم طبقي كريم الأساس على كامل وجهك ورقبتك.

2.انثري القليل من بودرة الأساس على بشرتك لتغطية مثالية، وانهي تأسيس البشرة باستخدام الكونسيلر أسفل عينيك لـ إخفاء الهالات السوداء.

3.ضعي طبقة أخرى من الكونسيلر على كامل جفنك العلوي كقاعدة للظلال.

4.ابدئي الآن في وضع الظلال الفوشيا الغير لامعة على جفنك العلوي المتحرك.

5.ضعي طبقة من الظلال البيضاء على جفنك الثابت من بداية خط الرموش وحتى يلتقي مع الظلال الفوشيا.



6.ادمجي اللونين سوياً بخفة وسلاسة لتحصلي على لون متدرج.

7.إذا كنت ستذهبين إلى سهرة أو مناسبة مسائية فيمكنك رسم خط رفيع من الظلال السوداء بين الظل الأبيض الفوشيا مع دمجه باللونين جيداً، وإذا كنت مراهقة صغيرة أو ستذهبين إلى مناسبة صباحية خفيفة فلا داعي لتطبيق هذه الخطوة.

8.ارسمي عينيك بخط رفيع من الآيلاينر، ولا بأس من استخدام تكنيك عين القطة لمزيد من الجاذبية في أيام العيد.

9.ضعي طبقتين من الماسكارا أو ثبتي الرموش الاصطناعية على رموشك، ثم ارسمي حاجبيك باستخدام اللون البني أو الأسود حسب لون شعرك.

10.وأخيراً انثري القليل من أحمر الخدود باللون الوردي مع أحمر شفاه باللون الفوشيا الجريء.

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