العناية بجمال عينيك: نصائح مهمة للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:35 مساءً - الجاذبية التي تمنحها عينيك هي الأساس لسحر اطلالتك والتمتع بمكياج موفق .

فكيف إذا كانت المرأة محجبة وعيناها هما عنوان جمالها ورونقها؟ بالتأكيد، سيكون الأمر من الأولويات على لائحة العناية بالجمال. وكي لا تهملي هذا الأمر، سنساعدك من خلال بعض النصائح السريعة والمختصرة لنتأكد من قيامك بواجبك تجاه جمال عينيك .



بداية،إليك لائحة بالممنوعات :

* العبوس يسبب التجاعيد في الوجه و حول العينين.

*عدم تنظيف المكياج قبل النوم.

*إهمال كريم الحماية من الشمس.

*إهمال تمارين الوجه يومياً لتحصلي على النتيجة المرجوة.

*رفع حاجبيك أثناء الحديث.

*استعمال نظارات شمسية رديئة الجودة، سيئة الصنع أو نظارات بها خدوش.

* النظر إلى الضوء و الجلوس أمام التلفزيون مباشرة.

*إهمال ارتداء النظارة الطبية ومحاولة القراءة والكتابة والعمل بدونها ظناً أنها تؤثر على جمال العينين .



لائحة بالواجبات التي لا يجوز إهمالها تحت أي ظرف:

* تناول الفاكهة والخضار الطازجة.

* تناول ستة أكواب من الماء يومياً على الأقل.

* استخدام سبراي المياه المعدنية على وجهك عدة مرات قبل وضع الكريم أو المكياج.

* الحصول على قسط وفيرمن النوم .

* ممارسة الرياضة البدنية يومياً لأهميتها بالنسبة لـعضلات الوجه وعضلات الجسم.

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