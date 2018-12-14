كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:08 مساءً - يادي الفضايح ..مصر خارج القائمة النهائية لترشيحات الاتحاد الإفريقي لأفضل منتخب في 2018
مصر
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن القائمة النهائية لترشيحات أفضل منتخب في جوائز عام 2018.
وأعلن الاتحاد الإفريقي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن القائمة النهائية لأفضل ثلاث منتخبات.
وشهدت القائمة غياب منتخب مصر عن القائمة النهائية، كحال جميع منتخبات الشمال الإفريقي التي شارك منها ثلاثة فرق في نهائيات كأس العالم بروسيا 2018.
وضمت قائمة المرشحين ثلاث منتخبات هي مدغشقر وموريتانيا وأوغندا.
يذكر، أن الاتحاد الافريقي سيعلن باقي ترشيحات الأفضل تباعًا.
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