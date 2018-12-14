كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:08 مساءً - "كاف" يعلن الترشيحات النهائية لجوائز الأفضل في عام 2018

لجوائز الأفضل في عام 2018 كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) عن القوائم النهائية لجوائز الأفضل لعام 2018، بعد أن أعلن عنها بشكل مبدئي قبل أسبوعين. ضمت القوائم حضور اللاعبين المصريين محمد صلاح ووليد سليمان بترشيحات أفضل لاعب، كما لم تشهد وجود منتخب مصر الأول بقائمة أفضل منتخب. ترشيحات الكاف لجوائز الأفضل في 2018:- أفضل منتخب كرة قدم نسائية الكاميرون نيجيريا جنوب افريقيا أفضل منتخب رجال مدغشقر موريتانيا اوغندا أفضل مدرب منتخب نسائي ديسير إليس جوزيف بريان ندون توماس دينيربي أفضل مدرب رجال اليو سيسيه مدرب منتخب السنغال هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب معين شعباني مدرب فريق الترجي التونسي أفضل لاعب شاب أشرف بن شرقي فرانك كيسي ويلفرد انديدي أفضل لاعب في افريقيا محمد صلاح اليكس اويبي أوبيامانج أندري أونانا رياض محرز أنيس البدري ساديو ماني دينيس أونيانجو مهدي بن عطية وليد سليمان يذكر، أن افصاح الاتحاد الافريقي عن اسماء المرشحين النهائيين صباح اليوم، جاء تمهيدٍا للإعلان عن الفائزين النهائيين في حفل توزيع الجوائز المقرر له يوم الثلاثاء 8 يناير 2019 في العاصمة السنغالية داكار.

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