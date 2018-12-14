كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:08 مساءً - نهال عنبر تكشف تفاصيل إصابه نجلها

روت الفنانة نهال عنبر، تفاصيل إصابة نجلها المخرج حسام الحسيني، والتي وضع على إثرها في الجبس لمدة شهر كامل.

ووصفت نهال عنبر تفاصيل الإصابة قائلةً: "كان بيلعب كورة وجت في صباعه وعملت مشكلة في الوتر وهو حاليًا في الجبس، وخلال أسابيع هيبقى طبيعي".

وقالت نهال، إن نجلها يحضر لإخراج عمل سينمائي كبير خلال الفترة المقبلة، مؤكدة بشكل مازح "أكيد هيلاقيلي دور معاه".

وعلى الجانب الآخر تشارك نهال عنبر في مسرحية "العيال رجعت"، والمنتظر أن يتم عرضها خلال الفترة المقبلة.