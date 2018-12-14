كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:08 مساءً - الاتحاد الافريقي يعلن عن الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب شاب

فرانك كيسيه

أعلن الإتحاد الأفريقي عن القائمة النهائية لأفضل لاعب شاب في قارة أفريقيا لعام 2018، والتي اقتصرت على ثلاثة بعد ان كان يتنافس عليها ستة لاعبين.

خرج من القائمة كلاً من، أندري أونانا الذي ينافس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، والسنغالي اسماعيل سار لاعب رين الفرنسي، والمغربي محمود بن حليب مدافع الرجاء البيضاوي.

ويتنافس على الجائزة الأن، الثلاثي المغربي أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دروتموند، والإيفواري فرانك كيسيه لاعب وسط ميلان الإيطالي، والنيجيري ويلفريد نديدي نجم ليستر سيتي الإنجليزي.

والفائز بالجائزة سيتم الإعلان عنه يوم 8 يناير المقبل بالعاصمة السنغالية داكار، في حفل توزيع جوائز الإتحاد الأفريقي.

يُذكر أن الفائز بالجائزة العام الماضي، كان الزامبي باتسون داكا لاعب ليفرينج النمساوي.