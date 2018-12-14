كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:08 مساءً - إصابة 3 أطفال بالتسمم الغذائى فى حوداث متفرقة بالبحيرة

أصيب 3 أطفال بالتسمم الغذائى بسبب تناولهم مواد سامة عن طريق الخطأ فى حوداث متفرقه بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بهذه الوقائع من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة الرحمانية من مستشفى كفر الدوار العام بوصول الطفل "أحمد.ا" عام ونصف مصابا بتسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة وتم حجزه تحت الملاحظة، وبسؤال والده قرر بتناوله بعض الأطعمة بالمنزل عليها سم للفئران عن طريق الخطأ ما أدى لإصابته ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وفى كفر الدوار تبلغ لقسم الشرطة من المستشفى العام بوصول الطفلة "ى.م" عام و10 أشهر مصابة بتسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة وتم حجزها تحت الملاحظة، وبسؤال والدها قرر بتناولها كلور سائل عن طريق الخطأ اعتقاداً أنها مياه للشرب، ما أدى لإصابتها ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

كما تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار من المستشفى العام بوصول الطفل "م.م " عام ونصف مقيم كفر الدوار البلد مصابا بتسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة وتم حجزه تحت الملاحظة، وبسؤال والده قرر بتناوله دواء سعال بالمنزل اعتقاداً أنها مياه للشرب عن طريق الخطأ، ما أدى لإصابته ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.