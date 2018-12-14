كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:08 مساءً - سيد عبد الحفيظ يتحدث عن مواجهة الأهلي وجيما الإثيوبي

سيد عبد الحفيظ

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق يسعى لتحقيق ضربة بداية قوية في مشواره بالنسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، من خلال مواجهة جيما آبا جيفار الإثيوبي.

الأهلي يستضيف جيما في إطار مواجهات الذهاب لدور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في السادسة من مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأكد عبدالحفيظ في تصريحات صحفية للمركز الإعلامي للنادي الأهلي أن الفريق بأكمله وضع أمام عينيه هدف واحد وهو التتويج باللقب وإسعاد الجماهير.

وأوضح أن الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين عن ضرورة الظهور بشكل مميز أمام فريق جيما، مشيرًا إلى أن اللاعبين لديهم تركيز كبير وحماس شديد لتحقيق الفوز.

وأضاف عبدالحفيظ أن الفريق يخوض المباراة في ظروف صعبة تتمثل في قائمة اضطرارية؛ بسبب الإصابات والغيابات.

وشدد على أن هناك ثقة كبيرة في المجموعة الموجودة بالقائمة وقدرتها على تعويض الغيابات، ويكون الفريق موفقًا في المباراة التي تمثل أهمية كبيرة قبل لقاء العودة بين الفريقين خلال الأيام المقبلة.