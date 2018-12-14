كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:08 مساءً - ايتن عامر تفاجىء متابعيها بإطلالتها بعد اتباعها ريجيم قاسي

شاركت الفنانة آيتن عامر جمهورها بصورة حديثة لها ظهرت خلالها بوزن أقل بعد اتباعها حمية غذائية قاسية أعلنت عنها في برنامج “معكم منى الشاذلي”، وكذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت آيتن تعليقاً على الصورة التي نشرتها عبر انستقرام :”مساء الخير معلش غبت عليكوا شوية كنت مريضة. انتوا بقا عيدوا الدايت من الاول تانى لحد ما توصلوا الوزن اللى عايزينة” وأضافت الفنانة الشابة في منشورها الذي ارفقته بهاشتاغات طريفة مثل #الدايت_للجدعان#يا_رب_تخس_يا_تتح :”انا عرفتكوا الطريق كملوا بقا انتوا وروني الشطارة”.



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