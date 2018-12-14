كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:08 مساءً - ليفربول يطرح قميصا جديدا للجمهور
ليفربول
طرح نادى ليفربول الإنجليزى، المحترف فى صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، قميصًا جديدًا للفريق بلون مختلف عن قمصانه الثلاثة المعروفة بالألوان "الأحمر والموف والأبيض"، وجاء القميص الجديد للريدز باللون الأسود، وهو لون القميص بالكامل دون دخول أى ألوان أخرى معه فى التصميم.
وأشار نادى ليفربول، إلى أن القميص باللون الأسود، مطروح للجمهور فى منافذه التجارية وموقعه التجارى عبر الإنترنت، دون الإشارة إن كان هذا القميص سيكون ضمن قمصان لاعبى الفريق خلال العام الجديد أم لا.
شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يطرح قميصا جديدا للجمهور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .