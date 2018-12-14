كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:08 مساءً - ليفربول يطرح قميصا جديدا للجمهور

ليفربول

طرح نادى ليفربول الإنجليزى، المحترف فى صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، قميصًا جديدًا للفريق بلون مختلف عن قمصانه الثلاثة المعروفة بالألوان "الأحمر والموف والأبيض"، وجاء القميص الجديد للريدز باللون الأسود، وهو لون القميص بالكامل دون دخول أى ألوان أخرى معه فى التصميم.

وأشار نادى ليفربول، إلى أن القميص باللون الأسود، مطروح للجمهور فى منافذه التجارية وموقعه التجارى عبر الإنترنت، دون الإشارة إن كان هذا القميص سيكون ضمن قمصان لاعبى الفريق خلال العام الجديد أم لا.