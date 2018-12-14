كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:08 مساءً - غدًا.. أخر موعد لحجز وحدات الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، إن غدًا السبت آخر موعد لحجز وحدات الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، لافتة إلى أن عدد كراسات شروط حجز الإعلان العاشر التى تم بيعها تجاوز 300 ألف كراسة شروط.

وأضافت مى عبد الحميد، أنه يتم طباعة كراسات شروط يوميًا، وذلك لتلبية احتياجات راغبى التقدم لحجز شقة بالإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى، مؤكدة أن الكراسات ستكون متاحة بمكاتب البريد حتى آخر يوم للحجز.

وأشارت إلى أن أهم ما يميز الإعلان العاشر هو توافر وحدات بمساحات مختلفة، حيث هناك وحدات نظام غرفتين وصالة، ووحدات نظام ٣ غرف وهو ما يتلاءم مع دخل وإمكانيات المواطنين فى الشريحة الواحدة.

وتابعت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن هناك مزايا أخرى للإعلان العاشر تتلخص فى إمكانية تقسيط المقدم على 30 شهرًا، وهو ما كان يمثل تحديًا واضحًا أمام المواطنين فى دفع إجمالى مقدم الوحدة خلال 3 أيام، وهى الفترة التى كان يحددها البنك أو جمعية التمويل.