كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:08 مساءً - نيكول سابا تصف شعورها لارتداء فستان الـ 10 مليون دولار

قبل أيام أطلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا في عرض الأزياء الخاص بالمصمم المصري هاني البحيري لصيف وربيع 2019، لتظهر بفستان الزفاف الذي أثار جدلا بسبب سعره الذي وصل إلى 10 مليون دولار.

وفي أول تعليق لها على ارتدائها لهذا الفستان نشرت نيكول عبر حسابها على انستغرام فيديو للحظة عرضها للفستان وعقبت عليه قائله: “غريب الاحساس لما الواحدة تلبس فستان فرح لتاني مرة”.





ذكر أن هاني البحيري أكد أن الماس المرصع به الفستان هو سبب قيمته الباهظة، وشدد على أنه ليس للبيع.

وقال البحيري إن الهدف من الفستان هو الدعاية للصناعة المصرية والتأكيد على أننا يمكننا منافسة دور الأزياء العالمية، وإنه ليس للبيع لأن لا أحد سيشتري منتجا بهذا السعر، كما أنه أعاد الماس لشركة المجوهرات في الفندق فور انتهاء عرض الأزياء، فمن تريد شراءه الآن ستحصل عليه بلا ألماس.