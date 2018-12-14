كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:08 مساءً - رانيا يوسف تنعي الراحل "حسن كامي" عبر تويتر

نعت رانيا يوسف عبر حسابها الرسمي على تويتر، الفنان حسن كامي الذي توفي صباح اليوم. وكتبت رانيا: "وداعا الفنان القدير حسن كامي، اللهم ألهم أهله الصبر والسلوان". حسن كامي ممثل ومطرب أوبرالى، ولد في 2 نوفمبر 1936 ، ودرس بمدارس الجيزويت. حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة. وحصل على دراسات اوبرا وموسيقى عالية بمعهد الكونسرفتوار، وأكاديمية الفنون، وشارك في العديد من الأعمال الفنية على مدار تاريخه، من أبرزها "أنا وأنت وبابا في المشمش" و"بوابة الحلواني" و"رأفت الهجان" و"الخواجة عبدالقادر" و"العراف" وغيرها.

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