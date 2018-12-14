كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:08 مساءً - الأموال العامة تضبط تاجر عملة بأسيوط بلغت حجم تعاملاته 600ألف ريال سعودى

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص لإتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

ووردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، مفادها قيام "إيهاب. و" مقيم الغنايم بمحافظة أسيوط بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء من راغبي بيعها وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل حصوله علي عمولة، فضلاً عن الإستفادة بفارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بمديرية أمن أسيوط تم ضبط المتهم،وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت ستمائة ألف ريال سعودى، وألف وخمسمائة دينار كويتى ، وخمسة آلاف دولار أمريكى ، وثلاثة آلاف درهم إمارتى.