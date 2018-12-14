كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:08 مساءً - وكالة الإعلام الروسية: معاهدة سلاح بين روسيا وأميركا مهددة بالانهيار

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن روسيا مستعدة لمناقشة عمليات التفتيش المتبادلة مع الولايات المتحدة من أجل إنقاذ معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى.

وتتهم الولايات المتحدة روسيا بانتهاك المعاهدة التي ترجع لحقبة الحرب الباردة وتهدد بالانسحاب منها.

ونقلت الوكالة عن فلاديمير يرماكوف المسؤول في وزارة الخارجية قوله إن موسكو ترفض تماماً أي عمليات تفتيش تتم لديها بشكل أحادي الجانب.