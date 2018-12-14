كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:08 مساءً - مساعد تيريزا ماى: قمة الاتحاد الأوروبي خطوة أولى مرحب بها

أعلن نائب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أن اجتماع المجلس الأوروبي خطوة أولى مرحَّب بها، في الوقت الذي تسعى فيه ماي للحصول على ضمانات تأمل أن تقنع أعضاء البرلمان بدعم خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقال ديفيد لدينغتون: "أعتقد أن ما حدث أمس خطوة أولى مرحب بها، وهي إزالة اللبس بشأن نية دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين بشأن ذلك".

وأضاف: "تركز الكثير من الجدل في البرلمان على ما إذا كان يمكن فعلاً الوثوق في الاتحاد الأوروبي، وإن كان جاداً بشأن اتفاق للتجارة، وما ظهر في ختام قمة السبع والعشرين هو التزام شديد الوضوح للتفاوض على اتفاق تجارة مع المملكة المتحدة على وجه السرعة".