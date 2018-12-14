كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:08 مساءً - اليوم.. مجلس النواب يستضيف اجتماعات اللجان الخاصة لاتحاد البرلمان العربى

يستضيف مجلس النواب، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين للجنة التنفيذية واجتماعات اللجان الخاصة، ومنها لجنة جائزة التميز البرلمانى – لجنة الفريق القانونى، للاتحاد البرلمانى العربى بدءا من اليوم وحتي غداً السبت.

وحسب جدول الأعمال، ليوم الجمعة، تنعقد اللجنة الخاصة بجائزة التميز البرلماني العربي، واللجنة الخاصة بالفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية.

وبالنسبة لغد السبت، من المقرر افتتاح فعاليات الدورة 24 للجنة التنفيذية بكلمة رئيس اللجنة التنفيذية للأتحاد، ثم استعراض تقرير الأمين العام للاتحاد.

وتشهد الجلسة نظر تقرير اللجنة الخاصة بجائزة التميز البرلماني العربي، وتقرير اللجنة الخاصة بالفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد، بالإضافة إلي دراسة اقتراحات تعديل ميثاق الاتحاد ونظامه الداخلي.

كما تناقش الجلسة، مشروع برنامج العمل ومشروع الموازنة لعام 2019،و مشروع جدول أعمال المؤتمر 29 للاتحاد البرلماني العربي بالإضافة إلي إقرار قائمة المنظمات المدعوة إلى حضور أعمال المؤتمرات القادمة للأتحاد، وتنتهي الجلسة الثانية بإقرار التوصيات والقرارات.