كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:08 مساءً - حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالتجمع 4 أيام
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة السيارات بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تمكنت مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، من ضبط "هشام.ق" 37 سنة- عاطل، سبق إتهامه فى 4 قضايا آخرهم " سرقة وسائل نقل "، لقيامه بالاشتراك مع 2 عاطلين آخرين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات، وأضاف بأنهم وراء إرتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وبإرشاده تم ضبط (20 ألف جنيه، جهاز كمبيوتر " لاب توب " , 3 هاتف محمول, جهاز قياس ضغط الدم, 3 سماعات،5 فلاشة ، شاحن باور بنك ، حافظة نقود)، كما تم بإرشاده ضبط 4 أجهزة " لاب توب " لدى عميلهم "رمضان.ع" 39 سنة- عاطل ومقيم بالبدرشين.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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