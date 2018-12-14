كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:08 مساءً - حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالتجمع 4 أيام

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة السيارات بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، من ضبط "هشام.ق" 37 سنة- عاطل، سبق إتهامه فى 4 قضايا آخرهم " سرقة وسائل نقل "، لقيامه بالاشتراك مع 2 عاطلين آخرين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات، وأضاف بأنهم وراء إرتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وبإرشاده تم ضبط (20 ألف جنيه، جهاز كمبيوتر " لاب توب " , 3 هاتف محمول, جهاز قياس ضغط الدم, 3 سماعات،5 فلاشة ، شاحن باور بنك ، حافظة نقود)، كما تم بإرشاده ضبط 4 أجهزة " لاب توب " لدى عميلهم "رمضان.ع" 39 سنة- عاطل ومقيم بالبدرشين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.