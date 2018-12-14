كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:08 مساءً - تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

شهد مطار القاهرة الدولى صباح، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 5 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل والأحوال الجوية فى مطارات الوصول.

قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة أن رحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازابلانكا ورحلة الخطوط نسما 170 المتجهة إلى جدة ورحلة الخطوط طيران الاتحاد 560 المتجهة إلى ابو ظبي تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة.

واضافت المصادر أن رحلة الخطوط البريطانية 154 المتجهة إلى لندن ورحلة الخطوط ايرفلوت 401 المتجهة موسكو تأخرا عن موعد إقلاعهما وذلك بسبب ظروف التشغيل والأحوال الجوية في مطارات الوصول.