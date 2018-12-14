كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:08 مساءً - أردوغان: سندخل منبج ما لم تخرج أميركا وحدات حماية الشعب الكردية
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن القوات التركية ستدخل مدينة منبج السورية إذا لم تُخرج الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة.
وجاءت تصريحات أردوغان بعد أن أعلنت أنقرة هذا الأسبوع أنها ستشن عملية جديدة تستهدف المقاتلين الأكراد.
وأشار في كلمة باسطنبول إلى أن تركيا عازمة على إحلال السلام في المنطقة الواقعة شرق نهر الفرات في سوريا.
وكان أردوغان، الذي كان يخاطب اجتماعاً صناعياً في أنقرة، الأربعاء، قد قال إن الهدف من العملية هو "وحدات حماية الشعب"، التي تعتبرها تركيا جماعة إرهابية مرتبطة بالتمرد داخل حدودها.
وتابع: "عملياتنا لا تستهدف الجنود الأميركيين في شرق الفرات"، مضيفاً أن بلاده مصرة على جعل هذه المنطقة آمنة ويمكن العيش فيها.
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