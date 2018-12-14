كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:08 مساءً - انطلاق فعاليات المهرجان السنوى للأسر المتميزة لطلاب معاهد "التعليم العالى"

نظمت إدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب المهرجان السنوى للأسر المتميزة لطلاب المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي على مستوى الجمهورية للعام الجامعى 2018/2019، تتحترعاية الدكتورالدكت عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وتحت إشراف السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، ود. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية،

وشارك فى المهرجان 75 معهدًا بعدد 1000 طالب وطالبة، و57 عضو هيئة تدريس، ومدرب ومشرف من المعاهد المشاركة، وتنوعت الأنشطة الطلابية خلال المهرجان وشملت كرة القدم الخماسية، والشطرنج، ومسابقة الطالب المثالي، والغناء، والإنشاد، والشعر، ومجلة الحائط، وتنافس الطلاب فى جميع المجالات، وتم توزيع شهادات التقدير على الطلاب، وتسليم الكؤوس للفرق الفائزة.

شهد فعاليات المهرجان أحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ورضا سعد مدير إدارة النشاط الاجتماعى، وعدد من مدربى الفرق الرياضية ومشرفى المعاهد.

ومن ناحية أخرى، نظم معهد إعداد القادة بحلوان الدورة الكشفية الثلاثون بعد غياب ثلاثة أعوام لجوالة المعاهد العليا والمتوسطة، حيث شارك 21 معهدا في الدورة التى شهدت أنشطة كشفية متنوعة.