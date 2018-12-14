كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:08 مساءً - فيديو محمد صلاح وموظفة المستشفى يحصد ألاف المشاهدات فى ساعات .. اتفرج

قبل تدريبات فريق ليفربول التي تسبق لقاء القمة أمام مانشستر يونايتد في "أنفيلد" يوم الأحد، زار لاعبو "الريدز" مستشفى "ألدر هاي للأطفال" وتبادلوا معهم هدايا عيد الميلاد.

وبث المستشفى عبر حسابه على تويتر فيديو يظهر رد فعل طريفا من إحدى موظفاته حين رأت النجم المصري محمد صلاح في ممر المستشفى، بينما كان في طريقه لزيارة الأطفال المرضى.

وكانت السيدة تسير بشكل طبيعي في الممر إلى أن رأت صلاح بشكل مفاجئ، فقدم لها ولزميلتها التحية وتابع مسيره، إلا أن السيدة توقفت عن الحركة وتجمدت في مكانها وبدأت بالصراخ.

وبدت السيدة وكأنها لا تصدق عينيها وهي تصرخ وتنادي زميلتها "انظري إلى هذا"، لينتهي المشهد بضحكات الحاضرين.

وحقق مقطع الفيديو حوالي 340 ألف مشاهدة بعد ساعات فقط على نشره، وأعيد تغريده مئات المرات كما حظي بآلاف التعليقات عبر تويتر.

ويعيش صلاح حالة نشوة مؤخرا بعد أن نجح في العبور بفريق ليفربول إلى دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا، وبعد أن سجل ثلاثية في بورنموث في الدوري جعلته يتساوى مع بيير إيميريك أوباميانغ في صدارة الهدافين برصيد 10 أهداف.

وتنتظر صلاح ورفاقه مواجهة قوية يوم الأحد أمام "الشياطين الحمر" حيث ستكون فرصة للحفاظ على صدارة الترتيب ومحاولة زيادة الفارق مع ملاحقه مانشستر سيتي.