ملكة جمال تكشف تفاصيل مثيرة عن زوجها أخطر تاجر مخدرات في العالم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت إيما كورونيل أيسبورو، ملكة الجمال المكسيكية السابقة، للمرة الأولى منذ عامين، لوسائل الإعلام، عن زوجها خواكين غوسمان، المعروف باسم “إل تشابو”، الذي يعتبر أخطر مهرب للمخدرات في العالم، نافية كل التهم الموجهة إليه.

إيما كورونيل أيسبورو، قالت في مقابلة مع تليفزيون “تيليموندو” الأمريكي الناطق بالإسبانية: إنها لم تلاحظ أن زوجها كان يفعل أمورا غير قانونية عندما كانا يعيشان معا.. واعتبرت الزوجة أن وسائل الإعلام هي المسئولة عن تشويه صورة “إل تشابو” وتضخيم خطورته، مضيفة: لقد جعلته وسائل الإعلام مشهورا للغاية.

ملكة الجمال المكسيكية السابقة، على الرغم مما يعانيه زوجها بعد القبض عليه؛ إلا أنه يشعر جزئيا بالسعادة من جراء الشهرة الكبيرة التي جناها بسبب تغطية وسائل الإعلام المكثفة.

إيما تعليقا على ظهورها المتكرر في المحكمة، قالت: أعتقد أنني أفعل ما ستفعله أي زوجة في مكاني، أن تكون مع زوجها في الأوقات العصيبة.

زوجة خواكين غوسمان صاحبة الـ 29 عاما، كانت قد شوهدت في الأسابيع الأخيرة، وهي تحضر محاكمة زوجها في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالمخدرات، والتورط في جرائم قتل وغسيل أموال.

”إل تشابو”، يواجه عقوبة السجن المؤبد إذا ما أدين بالتهم الموجهة إليه، في محاكمة يتوقع أن تستمر أكثر من 4 أشهر.

تاجر المخدرات الأشهر في العالم، والبالغ من العمر 61 عاما، يحاكم في الولايات المتحدة التي تسلمته من بلده المكسيك لمحاكمته بتهمة إدخال 154 طنا من الكوكايين إلى الأراضي الأمريكية.. بعدما اعتقلته قوات الأمن المكسيكية في يناير عام 2016، في عملية استغرق التخطيط لها أسابيع طويلة.