ولي أمر يتهم تلاميذ مدرسة بالاعتداء على نجله في الدقهلية: "بقى مكسوف من أخته الصغيرة"

"ابني في الصف الثالث الابتدائي، راجع من المدرسة جسمه مليان كدمات، ومرعوب من ركوب الأتوبيس مرة أخرى، بسبب اعتداء 5 طلاب أكبر منه ومنهم 3 في الصف الثالث الإعدادي به وضربه" هكذا استغاث "أ. ح"، ولي أمر التلميذ حسن، لإدارة إحدى المدارس الخاصة بالمنصورة من تصرفات الطلاب بأتوبيس المدرسة تجاه نجله، مؤكدا أنه عندما اشتكى لإدارة المدرسة لم يتم اتخاذ أي إجراء مع الطلاب المعتدين لابنه بل عادوا مرة أخرى لتلك التصرفات.

وأضاف والد الطفل: "الطلاب الخمسة يمارسون الاعتداء على ابني بشكل مباشر، وعندما تحدثت مع المشرفة، أكدت أنها طلبت من ابني أن يبعد عنهم، وتقدمت بشكوى كتابية وطلبت فيها حضور أولياء الأمور لوضع حل ضد المهزلة التي تحدث وتتكرر مع ابني، وكانت النتيجة أن مدير المرحلة أحضر اثنين من الطلاب واعتذروا في المكتب دون أي رد فعل من الإدارة، ووقتها فكرت في أن أجعل هؤلاء الطلاب أصحابه وأحضرت لهم شكولاته، وطلبت من ابني يوزعها عليهم، وكانت النتيجة انهم ضربوه تاني، بل وصل الحال بهم أنهم يصوروه وهم يضربوه".

وأوضح أن إدارة المدرسة قررت أنها مشكلة "تافهة" وستحلها وللأسف جرى الاعتداء على ابني للمرة الثالثة ولما ذهبت لمدير المدرسة اكتشفت أنه ليس على أي دراية بالشكاوى.

وتوجه ولي الأمر إلى مركز شرطة طلخا، وحرر المحضر 12454 لسنة 2018 إداري واتهم فيه 5 من زملاء نجله بالاعتداء عليه بالضرب أكثر من مرة مما أصابه بكدمات وجروح مختلفة، واتهم إدارة المدرسة في المحضر بالإهمال والاستهتار، وعدم التمكن من حماية نجله من اعتداء زملائه عليه المستمر أثناء استقلاله أتوبيس المدرسة.

وقال إن نجله أصيب بحالة نفسية سيئة، وأصبح لا يريد الذهاب إلى المدرسة مرة أخرى أو ركوب أتوبيس المدرسة خوفا من انتقام الطلاب منه، "أصبح مكسوف من أخته الصغرى".

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