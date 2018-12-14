في البيت الأبيض.. سرقة أشجار عيد الميلاد الخاصة بميلانيا ترامب

تعرضت أشجار عيد الميلاد المرصعة بأغصان التوت البري الاصطناعية الخاصة بالسيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، ميلانيا ترامب، للسرقة، وذلك من قبل السياح الذين يزورون في هذه الأيام البيت الأبيض.

فبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الأشجار الحمراء اللامعة الموضوعة في الجانب الشرفي من البيت الأبيض، كانت عامل جذب للسياح الذين توافدوا خلال هذه الأيام لمشاهدتها، ولم يدخروا سرقة ثمار التوت الاصطناعي الموضوعة على الأشجار، واقعة غريبة.

ويوجد أكثر من 40 شجرة في الممر الذي يربط الجانب الشرقي للبيت الأبيض بالغرفة المطلة على الحديقة الشرقية.

ويذكر أن ميلانيا كشفت النقاب عن هذه الأشجار في عيد الشكر الموافق لـ26 نوفمبر الماضي.

ويزور البيت الأبيض في هذه الفترة من السنة العديد من السياح الذين يقومون بإجراء حجز مسبق يسمح لهم بالدخول لأماكن خاصة للزيارة تفتح أمام السياح في هذا الوقت من السنة.

ووفقا لمكتب السيدة الأولى، فقد زار البيت الأبيض حوالي 20 ألف شخص منذ 27 نوفمبر الماضي.

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