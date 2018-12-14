تعرّفي على أبرز صيحات فساتين صديقات العروس لعام 2019

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من بين مختلف التفاصيل، التي تُكّمل الزّفاف، لا تكتمل فرحة العروس دون وجود أقرب صديقاتها، اللواتي يدعمونها في ذلك اليوم المميّز بحبهنّ، وحتى أناقتهنّ، فإطلالة صديقات، أو وصيفات العروس جزء لا يتجزأ من زفافها، ولا يقلّ أهمية عن اطلالتها أيضًا، ولذلك جلبنا لكِ من مجلة "برايدز" البريطانية، أبرز صيحات فساتين صديقات العروس لعام 2019:

المرجاني

بما أنّ المرجاني هو لون عام 2019، يفرض سيطرته على ألوان فساتين صديقات العروس، وهو لون يتميّز بأنّه يناسب مختلف درجات البشرة.

الكحلي

وفقًا للخبراء، يحتفظ الكحليّ بمكانته، وينتقل إلى 2019، ليطغي على صيحات ألوان فساتين صديقات العروس، والذي يتميّز بلمسته الكلاسيكيّة الأنيقة.

حمّالة العنق

سيصبح ذلك التصميم المميّز رائجًا للغاية، العام المقبل، فهو يضفي مزيدًا من الجاذبية للإطلالة، كما يذكّرنا بفستان زفاف ميغان ماركل الثاني.

الفستان اللف

تصميم بسيط مفعم بالأنوثة، وبعدما كان رائجًا في 2018، تنتقل الصيحة إلى فساتين صديقات العروس، العام المقبل، وأبرز ما يميّز تصميمه، أنّه يتماشى مع أشكال الجسم المختلفة.

الرقبة ذات الطيات

بالإضافة إلى حمّالة العنق، ستظهر الرّقبة ذات الطيّات، أو الـ Cowl على السّاحة، وهي صيحة مستوحاة من فترة التسعينات، تضفي مزيدًا من الاناقة للإطلالة.