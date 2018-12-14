أنيقة وعصريّة.. إليكِ أفكار جذّابة لستايل الشّارع مستوحاة من بريانكا تشوبرا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سواء كان فصل الشتاء، أو الصيف، دائمًا ما تتألّق بريانكا تشوبرا، بأجمل الإطلالات، والتي تضفي إليها لمستها المميّزة.

فمن الكاجوال العصريّ، إلى الأكثر أناقة والرسميّ، تتميّز نجمة بوليوود بتنوّع إطلالاتها، والتي لا تخلو أبدًا من عنصر الجاذبية، وتلهم الكثيرات حول العالم، وفيما يلي نقدّم لكِ من مجلة "فيمينا"، أفكارًا جذّابة لستايل الشّارع، مستوحاة من بريانكا تشوبرا:

بدلة ذات لمسة عصرية

تستطيع بريانكا تحويل أيّ اطلالة، من خلال إضافة لمستها الخاصّة، مثل تلك الإطلالة، حيث اختارتْ بدلة بنطلون فضفاضة، باللّون الرماديّ مزيّن بنقشة المربّعات، وتميّز التصميم بأكمام، وفتحة عنق جذّابة.

جينز منقوش

إطلالة عصرية بسيطة اعتمدتْ على سترة سوداء وبنطلون فضفاض، باللّون البيج، ولكن بريانكا اختارتْ ذلك الجاكت الجينز المشجّر، لإنعاش إطلالتها.

مزيجًا كلاسيكيًا

يمكنكِ اختيار مثل تلك الإطلالة لمناسباتكِ، والتي اختارتْ فيها بريانكا، الجمع بين الأسود، والأبيض، والاحمر، بطريقة جذّابة عصريّة.

الفرو مع الجينز

إطلالة مميّزة، تجمع بين عصرية وبساطة الجينز والسنيكرز، مع فخامة الفرو، ذي نقشة جلد الفهد الجريئة.

إطلالة شتوية جريئة

بدتْ بريانكا، في غاية الأناقة والجاذبية بتلك الإطلالة، التي كان الأسود بطلها، إذْ ارتدتْ تنورة جلدية مميّزة ذات شقّ، كشف عن رشاقة ساقها، ونسّقتْ معها معطف فرو أنيق، وتوب مميّز بنقشة التقليمات.

مونوكروم جذاب

اختارت بريانكا، المونوكروم عدّة مرّات، ليكون بطل إطلالتها، واختارتْ ألوانًا جريئة، مثل الأحمر، والأرجواني.

الفستان القميص

مثل الكثيرات منّا، لم تستطعْ بريانكا، مقاومة صيحة الفستان القميص، ولكنّها اختارتْ ذلك الفستان، الذي تميّز بنقشة، وتصميم مميّزيْن.